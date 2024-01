A semana se encerra diante da previsão apontando poucas variações nas condições climáticas esperadas para este sábado, 27, em Brusque e nas demais cidades do Vale de Itajaí.

Em termos práticos, o tempo na região tende a não se firmar, mantendo a possibilidade de garoa ou chuva ocasional, sem um horário definido de ocorrência.

O sol, por sua vez, não terá predomínio, manifestando-se então por breves intervalos de abertura.

Fenômeno lestada

De acordo com as análises do meteorologista Piter Scheuer, o fenômeno denominado lestada se apresenta como o responsável pela atual instabilidade climática, afetando não apenas a região de Brusque, mas toda a faixa leste de Santa Catarina.

Este evento meteorológico, segundo o especialista, caracteriza-se pelo deslocamento de massas de ar frio e úmido, provenientes do oceano em direção ao continente, impulsionadas pelos ventos predominantes de leste a sudeste.

Acompanhe agora o boletim divulgado por Scheuer, que apresenta detalhes da previsão do tempo para este sábado e os próximos dias.

O tempo neste sábado

*Boletim: Piter Scheuer >>

As condições meteorológicas esperadas para Brusque e região neste sábado não apresentam alterações significativas.

Isso significa que o dia deve seguir sob a influência da lestada, um fenômeno que transporta umidade oceânica em direção à faixa leste de Santa Catarina, impulsionado pelos ventos predominantes de leste a sudeste.

Assim, para aqueles que planejam realizar atividades ao ar livre com duração média a longa, é crucial estar atento a essa condição adversa para evitar surpresas com possíveis aguaceiros repentinos.

Quanto às temperaturas previstas, o clima ameno deve persistir, levando em consideração a época do ano. Os picos máximos estão estimados para oscilar entre 24 e 26°C.

Essa variação pode se alterar conforme a presença de aberturas de sol, as quais não estão descartadas, embora possam se manifestar em períodos mais breves.

O tempo no domingo

Ao nos aproximarmos do domingo, os modelos de previsão indicam uma condição mais favorável para atividades ao ar livre em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Isso se deve à expectativa de períodos mais prolongados de sol, embora a influência da lestada ainda traga nebulosidade à faixa leste de Santa Catarina.

A possibilidade de chuva para este dia fica mais restrita ao período da tarde em direção à noite.

Quanto às temperaturas, espera-se um relativo aquecimento, podendo se aproximar ou até mesmo ultrapassar um pouco a marca dos 30°C.

Próxima semana

O cenário climático em todo o estado catarinense sinaliza uma transição para características mais típicas do verão ao longo da próxima semana, e Brusque e região não ficam de fora dessa mudança.

Com o gradual enfraquecimento e posterior dissipação da lestada, a sensação de abafamento está prestes a retornar, acompanhada por picos máximos que podem facilmente ultrapassar os 30°C em várias cidades.

No entanto, não se espera um calor excessivamente intenso.

Essa perspectiva aponta para o retorno das típicas pancadas de verão, mais concentradas no período vespertino em direção à noite.

É assim que se desenha o panorama climático para o início de fevereiro.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Madrugada de sábado

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado então durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo, destacado em vermelho.

É importante ressaltar também as ocorrências de chuvas e os volumes pontuados durante esse intervalo, indicados em azul.

O sábado nas fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

