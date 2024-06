Homem é preso após agredir ex-companheira com cabo de enxada em Jaraguá do Sul

Um homem de 34 anos foi preso após agredir sua ex-companheira, de 30 anos, com um cabo de enxada em Jaraguá do Sul. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 26.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na rua Adolfo Antônio Emmendoerfer.

Mulher agredida

Os policiais encontraram no local a mulher agredida, que estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, com lesões na cabeça e no braço. A vítima relatou que o ex-companheiro a agrediu com um pedaço de pau.

Enquanto ela era agredida, conseguiu pedir socorro. Nesse momento, o homem fugiu para uma área de mata próxima ao local. Os policiais fizeram uma busca na mata e, ao ver os policiais, o homem começou a fugir, sendo detido em seguida.

A vítima passou por exames no hospital para determinar a gravidade dos ferimentos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

