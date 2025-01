Homem é preso com estoque de anabolizantes em apartamento no Centro de Brusque

Um homem foi preso após policiais civis encontrarem uma série de substâncias anabolizantes e, conforme os indícios, destinados à venda, em seu apartamento nesta terça-feira, 28, em Brusque.

Durante a tarde, policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão no apartamento desse homem, no Centro de Brusque.

Durante a busca, que tinha por objetivo inicial a apreensão de armas de fogo, foram encontrados no apartamento as substâncias anabolizantes.

O material localizado foi aprendido e encaminhado à DIC. Houve a instauração de inquérito policial para apurar a origem e destinação das substâncias.

O homem será investigado pelo crime previsto no art. 273 do Código Penal, com pena que varia de 10 a 15 anos de reclusão.

