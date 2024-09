VÍDEO – Homem em situação de rua é encontrado morto em avenida de Itajaí

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 23, na Avenida Joca Brandão, em Itajaí. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, após a Central de Emergência receber a denúncia de que um homem estava caído na rua, com sinais de violência na cabeça.

Ao chegar no local, a guarnição encontrou a vítima, um homem com um corte profundo no lado esquerdo da cabeça, já sem vida. O Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram presentes e constataram o óbito.

Segundo a Polícia Militar, ele tinha 39 anos e era natural de Candelária, no Rio Grande do Sul. O homem possuía 24 boletins de ocorrência em seu nome, além de passagens por posse ou porte de drogas para uso pessoal, tráfico de drogas e furto.

Investigação

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para investigar o caso. De acordo com informações preliminares, a vítima, ainda não identificada, aparentava ser uma pessoa em situação de rua.

Testemunhas relataram que o homem esteve envolvido em uma briga com outras pessoas em situação de rua na avenida Marcos Konder, cerca de três horas antes. Durante o confronto, uma das pessoas envolvidas foi ferida e precisou ser encaminhada ao hospital.

“A polícia acredita que a morte esteja relacionada ao desentendimento anterior, mas as investigações continuam para esclarecer os detalhes do crime e identificar os responsáveis”.

Imagem antes da briga registrada na avenida Marcos Konder. Na ocasião, os quatro homens estavam envolvidos na briga. O homem que aparece no vídeo, com um tipo de chapéu branco na cabeça, foi encontrado morto posteriormente.

