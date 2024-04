Homem fica ferido após capotar carro em Botuverá

Na tarde desta sexta-feira, 5, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um homem, de 25 anos, que capotou um carro na rodovia Pedro Merísio, no bairro Pedras Grandes, em Botuverá.

Segundo informações preliminares, o homem dirigia o carro, modelo Ford Fiesta, no sentido Brusque quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e acabou capotando. O carro chegou a ficar com as rodas viradas para cima e teve danos na lataria e nos vidros.

De acordo com os bombeiros, o motorista estava consciente e orientado no momento que chegaram os socorristas, porém ele não quis ser encaminhado para o hospital e permaneceu no local aos cuidados da Polícia Militar.

