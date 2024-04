VÍDEO – Dupla usa corda para transportar droga em condomínio no Limeira

Duas pessoas foram detidas por tráfico de drogas em um residencial popular do bairro Limeira nesta sexta-feira, 5. No apartamento investigado foram localizadas porções de maconha e cocaína e materiais derivados do tráfico e um dispositivo para entrega da droga no condomínio.

A ação ocorreu por cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Eles são provenientes de uma investigação aberta para apurar o comércio de entorpecentes no interior do condomínio.

Com os elementos do inquérito policial, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio da Divisão de Furtos e Roubos e da Delegacia de Polícia de Guabiruba, deram cumprimento aos mandados, deferidos pelo Judiciário, após parecer favorável do Ministério Público.

Em um dos apartamentos os agentes localizaram maconha e cocaína, um saco contendo grande quantidade de pinos utilizados para guardar cocaína, balanças de precisão, diversos cartões telefônicos e dinheiro, além de uma máquina de cartão.

Outro material apreendido e que chamou a atenção dos policiais foi uma garrafa de refrigerante enrolada em um cordão. O dispositivo improvisado era utilizado para que os entorpecentes pudessem ser alcançados pelos usuários no térreo do condomínio, já que o apartamento dos investigados estava localizado no 3º andar.

O homem e a mulher foram conduzidos até a DIC de Brusque, junto com os materiais apreendidos, onde foi lavrado o procedimento policial.

Leia também:

1. Frente fria promete mexer nos termômetros em Brusque no fim de semana; saiba como

2. Homem é detido por funcionários de supermercado de Brusque enquanto tentava furtar pedaço de carne

3. Abel Moda Vôlei joga a final da Superliga B neste domingo

4. Confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

5. Homem morre após se afogar enquanto tomava banho em rio, em Garuva

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: