A edição de hoje visa trazer informações essenciais sobre os efeitos previstos, decorrentes de uma frente fria, que está programada para avançar sobre o Vale do Itajaí nesta sexta-feira, 5.

Antecipa-se que este sistema meteorológico avance sobre Brusque e região ao longo da tarde, afetando o município e suas áreas circunvizinhas.

Essa expectativa deve trazer consigo mudanças no padrão climático, as quais também tendem então a se manifestar nos termômetros.

Além disso, a presente pauta tem como objetivo investigar quais impactos essas condições meteorológicas previstas podem trazer para o fim de semana que se aproxima.

Em relação a este tópico, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente nos ofereceu um boletim, com informações detalhadas e elucidativas.

Confira abaixo o comunicado fornecido pelo profissional.

Sexta-feira tem frente fria chegando

*Boletim: Climaterra >>

Esta sexta-feira promete uma transição climática, especialmente em relação às temperaturas na região de Brusque.

Uma frente fria está prevista para atravessar o Vale do Itajaí no decorrer do dia, trazendo consigo o risco de precipitação isolada em forma de pancadas, possivelmente acompanhadas de trovoadas.

É importante ressaltar que nem todas as áreas serão afetadas pela chuva.

O dia ainda deve apresentar um certo abafamento, com temperaturas podendo se aproximar dos 30°C, porém, sem ultrapassar muito esse valor.

Embora o sol possa aparecer por entre rápidas aberturas, o avanço das instabilidades desse sistema indica um aumento na cobertura de nebulosidade com a aproximação da tarde.

Espera-se que essa frente fria resulte em uma queda nas temperaturas durante a noite, mas é importante notar que não se espera frio; em vez disso, aguarda-se um clima noturno mais ameno e um alívio do calor diurno.

Frente fria afasta o calor

À medida que nos aproximamos do fim de semana, espera-se que esta frente fria já tenha se afastado da região de Brusque, porém deixando sua marca nas temperaturas.

As madrugadas, tanto de sábado quanto domingo devem ser amenas, diante de mínimas previstas entre 15 e 19°C, proporcionando aos moradores uma sensação de frescor ao amanhecer.

Quanto às tardes, as previsões indicam um clima caracteristicamente outonal, com temperaturas máximas não ultrapassando os 26 ou 27°C, sugerindo um ambiente de transição de estações.

Em relação à possibilidade de chuva, as chances são baixas no sábado e aumentam no domingo, principalmente a partir do entardecer em direção à noite.

No entanto, de maneira geral, para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o fim de semana promete condições favoráveis na maior parte do período.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos pois, o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também que não foram observados registros de chuva até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens então enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

