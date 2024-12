Os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre no fim de semana, devem enfrentar, inicialmente, uma frente fria, que trará o retorno do tempo instável para o município e região.

Este cenário climático adverso, inclusive, promete iniciar já no decorrer da noite desta sexta-feira, 13, e se estender à manhã do sábado, 14.

No entanto, no domingo, 15, a previsão inicial aponta para uma elevação das temperaturas, sinalizando assim, ultrapassar os 30°C, remetendo ao retorno da estabilidade climática com a presença do sol.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim detalhado e esclarecedor sobre este tema, então, sintetizado acima.

Confira a nota, disponível na íntegra logo após a foto.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim da previsão do tempo, com as informações desta sexta-feira para Brusque e demais cidades da região.

Durante o dia, o tempo será predominantemente seco, ideal para atividades externas.

Embora não possamos descartar a possibilidade de alguma garoa ou chuvisco isolado, o céu terá aberturas de sol, intercaladas por variação de nuvens.

Contudo, a partir do fim da tarde em direção à noite, o cenário sinaliza mudanças.

Isso porque uma frente fria está prevista para atingir o Vale do Itajaí-Mirim, aumentando a condição para pancadas de chuva com possíveis trovoadas.

Já os termômetros prometem variar entre 25°C e 28°C ao longo do dia. Porém, essa variação térmica dependerá da quantidade de sol.

Períodos mais ensolarados tendem a elevar os picos de temperatura, enquanto uma maior cobertura de nuvens pode mantê-las mais amenas.

O tempo no sábado

Para o fim de semana, a frente fria continua a influenciar o tempo, mantendo a instabilidade e o risco de chuva, sobretudo no período da manhã.

No entanto, há perspectivas de que o tempo comece a melhorar a partir da tarde, com o retorno do sol e a diminuição da nebulosidade.

A cobertura de nuvens tende a manter as temperaturas em um patamar oscilando 24°C e 27°C, semelhantes às desta sexta-feira.

Calor no domingo

Já no domingo, a previsão destaca uma elevação das temperaturas, com picos acima dos 30°C, indicando o retorno do sol por períodos mais longos.

Esta condição de aquecimento será bem-vinda para os moradores que aguardam um clima mais seco.

No entanto, os simuladores não descartam completamente a volta do risco de chuvas isoladas à tarde, devido ao abafamento.

Essas são as informações de momento, levando em conta as mais recentes informações disponibilizadas pelos modelos meteorológicos.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada



A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também revela onde e quanto choveu, no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta sexta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

