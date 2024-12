VÍDEO – Três pessoas são presas com 1 kg de crack e cocaína em casa no Dom Joaquim, em Brusque

A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque cumpriu no final da tarde desta quinta-feira, 12, um mandados de busca e apreensão em ação de combate ao tráfico de drogas no Dom Joaquim, em Brusque. Foram presas três pessoas e apreendidos aproximadamente 1 kg de crack e 20 g de cocaína.

Os agentes da DIC, após investigação iniciada há algumas semanas, conseguiram identificar um ponto de distribuição de entorpecentes na região. Com base nas informações obtidas, houve a representação policial por busca e apreensão, que contou com parecer favorável do Ministério Público e deferimento do pedido pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí.

Quando um dos investigados chegava no imóvel identificado na investigação, os policiais realizaram a abordagem e apreenderam os entorpecentes espalhados em diversos pontos da residência, produtos que estavam sendo armazenados para fracionamento e distribuição.

Durante a operação, foram presos dois homens, de 22 e 35 anos, e uma mulher, de 38 anos. Além dos entorpecentes, foram apreendidos mais de R$ 6 mil em espécie, uma balança de precisão e outros objetos, que serão analisados no decorrer do procedimento policial.

Os investigados foram conduzidos até a delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações prosseguem, e a polícia acredita que o grupo era responsável por uma rede de distribuição de drogas que vinha atuando em Brusque e em cidades vizinhas.

Leia também:

1. Havan renova como patrocinadora máster do Brusque para 2025

2. Prefeito, vice e vereadores eleitos de Brusque são diplomados na Câmara

3. Fundema divulga relatório sobre análise da água do rio Itajaí-Mirim, em Brusque; saiba resultado

4. Erosão na Beira Rio pode repetir danos em calçadas e solução passa por revegetação das margens

5. Após diplomação de Victor Wietcowsky, prefeito de Botuverá retoma transição de governo

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: