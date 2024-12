Escola de Brusque é finalista em prêmio nacional de educação

Nesta semana, representantes da Escola de Ensino Fundamental Edith Krieger Zabel, da Cristalina, e da Secretaria de Educação de Brusque participaram, no Rio de Janeiro, do evento Conexão Liga STEAM. A escola é uma das três finalistas do Prêmio Liga STEAM, na categoria Educação Infantil, com o projeto inovador, “Guardiões das Abelhas: monitorando o clima para proteger nossas colmeias”.

Sob a liderança do professor Bruno Henrique Passos de Jesus e o apoio da diretora Elaine Petermann e da coordenadora pedagógica Jakeline Colzani, o projeto integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) em uma proposta voltada à sustentabilidade. A iniciativa surgiu para ampliar o trabalho com abelhas sem ferrão, com foco na proteção das colmeias em condições climáticas adversas.

“As crianças, preocupadas com a sobrevivência das abelhas durante o frio, idealizaram um aquecedor automático para colmeias, desenvolvido com auxílio da Equipe LIRE”, explica a secretária de Educação, Franciele Mayer. “O protótipo utiliza materiais simples para monitorar e manter a temperatura ideal, garantindo a saúde das abelhas mesmo em dias frios e durante o recesso escolar”.

Liga STEAM

A Liga STEAM é uma iniciativa nacional que dissemina essa abordagem interdisciplinar na educação, promovendo conexões em rede e incentivando professores e estudantes a solucionar problemas reais com criatividade e inovação. O evento deste ano destaca temas como “Educação para o Trabalho” e a inclusão de meninas e mulheres em áreas de Ciências, Tecnologia e Engenharia.

Outro destaque de Brusque no Conexão Liga STEAM 2024 é a participação da professora Taiani Vicentini no painel “Justiça Climática: Pensar agora nos limites do planeta é bom pro mundo”. Representando a formação “Ventos do Conhecimento”, ela apresenta os resultados do programa, que capacitou 25 professores na abordagem STEAM. A iniciativa gerou projetos inovadores, com seis deles chegando à final do Prêmio Liga STEAM.

