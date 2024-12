Colisão entre dois carros é registrada em Brusque

Uma colisão entre dois carros foi registrada em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 13. O acidente aconteceu por volta das 10h, na rua Augusto Klapoth, entre os bairros Santa Luzia e Águas Claras.

O jornal O Município recebeu imagens do acidente de um leitor. É possível ver que um dos carros está com a parte esquerda destruída, enquanto o outro com a parte traseira danificada. Ambos estão parados na via.

Uma testemunha informou à reportagem que, até por volta das 10h20, nenhuma autoridade atuava no local. O sistema gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros não registrou o chamado até o momento. Não há informações sobre vítimas.

*Correção (13/12 às 12h18): diferente do que foi informado anteriormente, o acidente aconteceu entre os bairros Santa Luzia e Águas Claras, e não no Primeiro de Maio. O texto está atualizado

Leia também:

1. Havan renova como patrocinadora máster do Brusque para 2025

2. Prefeito, vice e vereadores eleitos de Brusque são diplomados na Câmara

3. Fundema divulga relatório sobre análise da água do rio Itajaí-Mirim, em Brusque; saiba resultado

4. Erosão na Beira Rio pode repetir danos em calçadas e solução passa por revegetação das margens

5. Após diplomação de Victor Wietcowsky, prefeito de Botuverá retoma transição de governo

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: