Homem morre após carro capotar na BR-280, em Três Barras; outras vítimas ficaram feridas

Um homem de 56 anos morreu após um carro capotar na BR-280, em Três Barras, no Norte catarinense. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 6.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente foi registrado por volta das 14h, na região de São João dos Cavalheiros. O veículo que capotou era um Ford EcoSport.

Quando os bombeiros chegaram, o homem estava encarcerado no veículo, já sem vida. A vítima foi desencarcerada pela equipe do Corpo de Bombeiros de Três Barras.

Outras duas pessoas estavam no carro no momento do acidente, uma mulher de 42 anos e uma criança de 11 anos.

A criança possuía uma fratura exposta na mão esquerda. Ela recebeu atendimento e foi transportada ao Pronto Atendimento de Três Barras pela equipe do Corpo de Bombeiros de Três Barras.

A mulher possuía uma suposta luxação no ombro direito. A vítima saiu do carro antes da chegada do socorro, recebeu atendimento pré-hospitalar e também foi transportada ao Pronto Atendimento de Três Barras pela equipe do Corpo de Bombeiros de Três Barras.

Após o desencarceramento do homem, o local permaneceu sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a conclusão dos procedimentos necessários. A identidade da vítima não foi informada.

Leia também:

1. Divulgados horários de velório e sepultamento de motociclista que morreu em acidente em Botuverá

2. Motociclista morre no hospital após acidente em Botuverá

3. Entenda mecanismo que permite construções acima do limite estabelecido no novo Plano Diretor de Brusque

4. Motorista fica preso entre ferragens após colisão entre caminhões na BR-101, em Balneário Piçarras

5. Mega-Sena 2758: veja números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: