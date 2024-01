Homem morre após ser atropelado na BR-101, em São José

Na madrugada desta quarta-feira, 31, um homem morreu após ser atropelado por um carro no quilômetro 210 da BR-101, em São José, Santa Catarina. O incidente ocorreu por volta das 0h30. O carro era da marca Volvo e a placa era de Paulo Lopes.

Na ocasião, o condutor do veículo saiu ileso, a vítima, que se encontrava deitada na pista, faleceu no local. A identidade dela não foi divulgada.

Desfecho

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as circunstâncias do acidente estão em fase de investigação. Não foram fornecidos detalhes adicionais sobre as possíveis causas do atropelamento ou se houve a influência de fatores externos.

A área do acidente foi isolada para realização da perícia e remoção do corpo, com a PRF coordenando o tráfego na região durante o atendimento da ocorrência.

