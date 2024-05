Homem morre após ser atropelado por caminhão em rodovia de Itajaí

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia Jorge Lacerda, em Itajaí, na madrugada desta sexta-feira, 24. O acidente aconteceu no bairro Espinheiros, por volta das 4h.

Quando a equipe chegou no local, o homem estava deitado na via com ferimentos no rosto. Foram realizados procedimentos de reanimação durante 25 minutos. O óbito foi constatado no local.

O Samu foi acionado e removeu o corpo para a calçada para a liberação da via. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e prestou apoio à ocorrência. A Polícia Científica chegou ao local por volta das 7h30.

O caminhão envolvido é um Cargo, com placas de Camboriú. Ele era conduzido por um idoso de 70 anos. Segundo a PMRv, o pedestre estava parado sobre a via quando foi atropelado.

O idoso foi autuado por estar com a CNH vencida há mais de 30 dias. O veículo foi liberado com a chegada de uma pessoa habilitada.

Leia também:

1. Frio intenso chegando: descubra como Brusque deve se preparar para o fim de semana

2. Evento de motos, festas de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

3. Orquestra do Cescb retorna após pandemia com apresentação neste fim de semana em Brusque

4. Mega-Sena 2728: confira os números sorteados nesta quinta-feira

5. Criança fica ferida após colidir contra carro enquanto andava de bicicleta em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: