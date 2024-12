Homem que desapareceu após acidente de jet-ski em Rio dos Cedros é encontrado

O corpo de Aldanei Silva, que desapareceu há cinco dias após acidente de jet-ski, na barragem de Palmeiras, em Rio dos Cedros, foi encontrado cinco dias depois, na tarde desta quinta-feira, 5. Ele é de Pomerode.

No momento do acidente, ele estava acompanhado da filha, de 9 anos, mas ela foi resgatada com vida já no domingo, 1º.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, às 16h50 desta quinta-feira, 5, durante ronda no perímetro delimitado pelas boias de sinalização, a equipe localizou o corpo do homem submerso a uma profundidade de 10 metros, em águas escuras. Como estava desaparecido há cinco dias e submerso, o corpo apresentava sinais avançados de deterioração.

A Polícia Científica foi acionada e se deslocou até o local.

O acidente



No domingo, 1º, o jet-ski em que o pai e a filha estavam virou. A filha do homem estava utilizando um colete salva-vidas e, com isso, foi resgatada por pessoas que estavam na área. Ela foi encaminhada ao hospital, mas não apresentava ferimentos.

