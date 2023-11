Homem tem mais de 30% do corpo queimado após acidente de trabalho, em Brusque

Um homem de 37 anos sofreu queimaduras após ter contato com um equipamento a vapor, que continha produtos químicos, no trabalho. Acidente aconteceu na noite de terça-feira, 28, na rua São Leopoldo, no bairro São Pedro, em Brusque.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima não sabia ao certo qual era a mistura química que causou os ferimentos. Ele teve 36% do corpo queimado, principalmente nos membros superiores como cabeça, torso e braços.

A vítima foi conduzida ao pronto-socorro para atendimento médico. Não há atualização sobre o estado de saúde do homem.

