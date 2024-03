Hospital Azambuja recebe habilitação para realizar cirurgias de alta complexidade cardiovascular

O Hospital Azambuja conquistou a habitação, junto ao Ministério da Saúde, como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular. A Portaria Nº 3.270 foi oficializada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 14.

Com a habilitação, o Hospital Azambuja pode agora realizar uma série de procedimentos, incluindo cirurgias cardiovasculares, intervenções em cardiologia, cirurgias vasculares e procedimentos endovasculares extracardíacos, além de possuir um laboratório de eletrofisiologia. Essa habilitação, que já existia através do Governo do Estado desde junho de 2023, representa uma mudança importante, onde os custos dos procedimentos serão assumidos pelo Ministério da Saúde.

Até então, o Azambuja realizava procedimentos de alta complexidade em cardiologia para pacientes do Sistema Único de Saúde através de uma habilitação estadual. Essa abordagem permitiu que o hospital se tornasse uma opção importante para pacientes que aguardavam na fila do Estado por procedimentos cardíacos.

Bastiani ressalta que essa conquista não é apenas do Hospital Azambuja, mas de toda a população regional e das equipes que trabalham incansavelmente na instituição. Ele enfatiza o compromisso contínuo do hospital em fornecer atendimento especializado e de qualidade, investindo em infraestrutura, tecnologia e no aprimoramento de suas equipes.

“Estamos comprometidos em atender às necessidades da população, e é por isso que buscamos constantemente melhorias. Nossa meta é proporcionar atendimento especializado e de alta complexidade aqui mesmo, no Hospital Azambuja. Essa habilitação é um passo importante para a expansão dos nossos serviços na área da saúde”, finalizou.

