Identificado corpo de jovem desaparecido em praia de Penha

Foi identificado como Lucas Peters, de 18 anos, o jovem que foi encontrado morto na praia da Saudade, em Penha, na quarta-feira, 20. Lucas era morador da cidade.

Ele nadava junto com outros dois homens que, assim como ele, tiveram dificuldades para retornar à praia, porém foram socorridos pelos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do posto de guarda-vidas viu o corpo do jovem boiando na água, por volta de 12h25. Lucas foi encontrado a aproximadamente 20 metros da orla.

O corpo foi retirado com uso do sled da moto aquática. Na chegada do coordenador de praia, o jovem então foi colocado em um saco de cadáveres. Posteriormente o Setor Médico Legal compareceu no local.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram de Lucas.

“Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos. Sou a merendeira da escola dele. Um menino muito educado”, postou uma mulher.

“É muito triste. Um garoto cheio de sonhos. Que Deus conforte toda família e amigos”, disse outra mulher.

“Trabalhei com ele no Beto Carrero. Um guri muito gente boa. Que Deus conforte o coração de todos da família”, publicou um colega de Lucas.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: