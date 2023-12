Para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí que já planejam seu fim de semana prolongado de Natal, a previsão indica não apenas a manutenção, mas também o aumento do calor na região. Os termômetros prometem atingir ou até mesmo ultrapassar os 34 a 35°C.

Calor e o risco de trovoadas

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, esse aquecimento pode ser um combustível para o retorno das típicas trovoadas de verão, sempre com maior probabilidade entre o meio da tarde em direção à noite.

O profissional, inclusive, não descarta completamente a possibilidade de algum evento climático adverso mais intenso entre a sexta-feira, 22, e a segunda-feira, 25.

No entanto, ele ressalta que essas ocorrências, caso se confirmem, tendem a ser localizadas, ou seja, impactando áreas específicas, enquanto outras próximas podem não ser afetadas ou sofrer apenas impactos mínimos.

Portanto, é crucial considerar essa possibilidade ao planejar suas atividades.

Calor nesta quinta-feira

Antes desse período, um sistema de umidade proveniente do mar está previsto para influenciar as condições do tempo nesta quinta-feira, 21, ao longo da faixa leste de Santa Catarina, prevê Coutinho.

Isso então resultará em grande quantidade de nuvens e a possibilidade de ocorrência de chuviscos ou até mesmo chuvas isoladas não podem ser descartadas em Brusque e região.

Apesar disso, essa situação deve intercalar com boas aberturas de sol ao longo do dia, mantendo o calor, apesar de uma tendência em não exceder muito a marca de 30ºC, até por conta das nuvens previstas, conclui o especialista da Climaterra.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com as informações de hoje, focamos agora no monitoramento das condições climáticas na madrugada desta quinta-feira no Vale do Itajaí, por meio da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe então o registro das temperaturas mínimas pontudas logo após o amanhecer (em vermelho).

Além disso, a apuração fornece dados sobre a localidade e a quantidade de chuva observada até as primeiras horas da manhã (em azul).

