Identificados homens encontrados no rio Itajaí-Açu, em Blumenau

Foi confirmado pela Polícia Civil que os corpos encontrados no rio Itajaí-Açú na manhã desta segunda-feira, 12, eram do motorista de aplicativo Éder Bonsenhor, de 42 anos, e do detento Adailton Aparecido Freire Prociunga, de 33 anos.

Segundo uma amiga de Éder, ele trabalhava como motorista de aplicativo e saiu na quarta-feira, 7, por volta das 17h para trabalhar e não retornou.

Adailton era natural de Terra Roxa, no Paraná. Ele era detento do Presídio Regional de Blumenau e estava preso pelos crimes de furto e tráfico de drogas. Ele estava utilizando do benefício da saída temporária. Seu prazo para volta era nesta segunda-feira, 12.

O corpo de Adailton não apresentava lesões e não foi possível identificar a causa da sua morte. Não há informações sobre velório e sepultamento.

