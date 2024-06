Idosa desaparece após caminhada em Guabiruba

Uma idosa de 71 anos está desaparecida desde a manhã de quarta-feira, 5, em Guabiruba. De acordo com a família, Marli Francisco tem o costume de caminhar durante a manhã. O desaparecimento foi constatado após a idosa não retornar mais para casa desde a caminhada.

Marli mora no bairro Aymoré, em uma casa próxima a de seu filho. Ela teria saído de casa por volta das 8h30.

No boletim de ocorrência de desaparecimento, é informado que a idosa não possui problemas de saúde. A família também não soube informar a cor das vestimentas de Marli ao sair de casa.

Deliane Ferreira, uma das filhas da idosa, menciona que a família está em estado de choque com o desaparecimento da mãe. Ela menciona também que na segunda-feira, 3, conversaram com a idosa que, segundo a filha, aparentava estar chateada ou brava.

Informações preliminares dizem que Marli foi vista em Indaial, durante a manhã, porém não é possível confirmar a informação. Outras informações, repassadas pela família, são de que Marli supostamente estaria com outros parentes, porém ainda não é possível confirmar, pois o boletim de desaparecimento ainda está ativo.

Caso tenha informações sobre Marli Francisco, é possível entrar em contato com a Polícia Civil de sua região ou com Deliane, através do número de celular (47) 9 9249-7238.

