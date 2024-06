Santa Catarina terá voos direto para Portugal

Durante a manhã dessa sexta-feira, o governador Jorginho Mello anunciou em suas redes sociais que Santa Catarina terá voos com passageiros direto para a Europa.

Essa novidade acontece graças a uma parceria entre o Governo de Santa Catarina e o Floripa Airport com a empresa TAP Air Portugal. As operações começam em setembro deste ano, com três voos semanais diretos entre Florianópolis e Lisboa, a capital de Portugal.

Voos para a Europa

Os voos vão sair do Aeroporto Internacional de Florianópolis às terças, quintas e sábados, com capacidade para 269 passageiros, 244 em classe Econômica e 25 em Executiva.

Esses voos também irão permitir que europeus pousem diretamente em Santa Catarina e conheçam o estado.

