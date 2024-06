Identificado motorista que morreu após caminhão tombar em São João Batista

Foi identificado como Vilmar Manoel de Souza, o motorista de caminhão que morreu na manhã da quinta-feira, 6, após tombar um caminhão próximo da rodovia SC-108, em São João Batista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi ejetada do veículo. O fato ocorreu por volta das 10h46, em uma estrada de chão de uma propriedade particular.

O sepultamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 7, no Cemitério Municipal de Canelinha. Ele era casado e deixou três filhos e cinco netos.

Acidente

Vilmar foi encontrado deitado de barriga voltada para o chão. Ele estava sozinho no veículo. Segundo os bombeiros, antes de capotar, o caminhão acabou saindo da pista.

Foram realizados procedimentos para prevenção de um possível incêndio no local, pois havia vazamento de combustível.

Após o isolamento do local e término do vazamento de combustível, a área ficou sob os cuidados da Polícia Militar de São João Batista para os procedimentos legais cabíveis.

Leia também:

1. “Medidas para minimizar impactos de cheias passam dos limites entre municípios”, diz presidente da Amve

2. Reitor de seminário em Brusque é nomeado bispo de Rio do Sul pelo papa Francisco

3. Histórico: reportagem sobre emancipação de Botuverá é escrita em bergamasco, dialeto em extinção

4. Brusque retoma planos de sócio-torcedor, agora com pagamento via boleto

5. Mega-Sena: apostas de Brusque são premiadas no concurso 2733; confira valores recebidos

Assista agora mesmo!

Teaser Memórias de Guabiruba: