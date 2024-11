Idosa morre após ser atropelada por ônibus de transporte coletivo em Joinville

Uma idosa morreu após ser atropelada por um ônibus de linha do transporte coletivo de Joinville. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 21.

Segundo a Passebus, empresa do transporte coletivo de Joinville, o acidente aconteceu por volta das 10h, em frente ao prédio d’O Farol, que fica na esquina entre as ruas Max Colin e Doutor João Colin, no bairro América.

“O acidente aconteceu enquanto o sinal estava verde para o coletivo. A empresa se solidariza com a família da vítima e informa que está buscando informações que possam esclarecer o ocorrido”, informou em nota.

A identidade da vítima não foi informada até a publicação desta matéria.

Leia também:

1. Moradores de loteamento da área industrial do Limeira Alta devem ser retirados do local em 2025 pela prefeitura

2. Estudo sobre primeiras famílias pretas de Brusque é apresentado por historiador

3. VÍDEO – Caminhoneiro escapa por pouco de trem ao desrespeitar sinal no Norte de SC

4. Papai Noel dos Correios em Brusque: saiba onde e como adotar cartinhas

5. VÍDEO – Veja imagens do caminhão que derrubou limitador de altura na rua Gustavo Halfpap



Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: