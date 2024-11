Servidores efetivos, pensionistas e aposentados de Brusque devem atualizar o Censo Previdenciário; confira o prazo

Na quarta-feira, 20, iniciou a contagem para a realização do Censo Previdenciário, destinado exclusivamente a pensionistas, aposentados e servidores efetivos.

O Censo é o procedimento de atualização da base cadastral para a consolidação do Cadastro Nacional de Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social (CNIS/RPPS).

O levantamento tem como objetivo melhorar a qualidade dos dados cadastrais, financeiros e funcionais, além de combater fraudes, corrigir distorções e assegurar o acompanhamento dos beneficiários.

Para realizar o cadastro online, é necessário acessar o site do censo. Os interessados em realizar o procedimento de forma presencial devem agendar o atendimento no site e comparecer ao Ibprev, localizado na rua Hercílio Luz, 373, Centro, com os seguintes documentos em mãos:

* Carteira de Identidade (RG)

* Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

* PASEP/PIS/NIT

* Comprovante de residência atualizado (no máximo 60 dias da emissão)

* Título de Eleitor

* Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável

* Averbação de divórcio ou separação (se divorciado ou separado) ou Certidão de Óbito (se viúvo)

* Extrato Previdenciário (CNIS – INSS) ou Certidão de Tempo de Contribuição

* Carteira de Trabalho Profissional (CTPS)

* Certificado de escolaridade (último nível estudado)

* Termo de Posse do vínculo de servidor efetivo

* Holerite atualizado (última competência)

* Declaração de dependentes

* Declaração de benefícios em outros regimes de previdência – com apresentação da carta de concessão ou documento que demonstre o tempo utilizado, caso haja.

Aqueles que não realizarem o recadastramento até o dia 21 de fevereiro poderão ter o pagamento suspenso e enfrentar dificuldades na concessão de novos benefícios.

