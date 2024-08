Idoso morre em colisão entre veículos na BR-280, em Irineópolis, no Norte catarinense

Um idoso de 71 anos morreu em uma colisão entre veículos na BR-280, em Irineópolis, no Norte catarinense. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 22.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h15, na região de São Pascoal.

A colisão envolveu um Honda Civic com placas de Canoinhas e uma caminhonete Fiat Strada. O Civic trafegava no sentido Irineópolis-Canoinhas e colidiu contra a Strada, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, a Strada saiu da pista e ficou lateralizada.

Atendimento às vítimas

O condutor da Strada, um homem idoso, foi encontrado já sem vida e com múltiplas fraturas. Uma mulher de 69 anos, que estava no banco do carona, relatou fortes dores na região abdominal e apresentava suspeita de hemorragia interna.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a idosa foi conduzida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Irineópolis até o pronto atendimento do Hospital São Braz de Porto União.

Os bombeiros prestaram atendimento ao motorista do Civic, um homem de 39 anos, que estava preso às ferragens. Foi necessário o uso de ferramenta hidráulica para extrair a vítima do veículo.

Após o desencarceramento, o homem também foi conduzido ao pronto atendimento do Hospital São Braz de Porto União.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica também estiveram no local. Os bombeiros realizaram a limpeza da pista de rolamento, deixando o local aos cuidados da PRF.

A identidade da vítima não foi informada.

