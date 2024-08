Estão abertas as inscrições para o desfile da 37º edição da Fenarreco; saiba como participar

As inscrições para o desfile da 37º edição da Fenarreco estão abertas e seguem até o dia 30 de setembro. Elas podem ser realizadas por meio do site desfile.brusque.sc.gov.br.

Cada grupo poderá ter no máximo 80 integrantes, todos com traje típico alemão. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Os veículos que fizerem parte do desfile devem estar decorados e qualquer logotipo plotado deve ser discreto.

Todas as leis de trânsito devem ser respeitadas neste momento. O edital com todas as informações está disponível neste link.

“Este é um momento especial para a festa. Pois é quando a população toma conta do Centro da cidade, todos trajados, celebrando a nossa Fenarreco. Convidamos a todos, que reúnam seus amigos e venham participar”, convida o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowski.

O desfile iniciará às 18h30 e a concentração dos grupos será a partir das 18h. O percurso seguirá das Casas Bahias em direção a Ponte Estaiada.

A 37ª Fenarreco ocorre entre os dias 10 e 20 de outubro, com o melhor da gastronomia típica alemã, chopp gelado, música germânica e brincadeiras tradicionais.

