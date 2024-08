Mulher fica ferida em acidente envolvendo três carros em São João Batista

Uma motorista de 33 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com três veículos no bairro Carmelo, em São João Batista, no final da tarde de quinta-feira, 22. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para atender à ocorrência.

O acidente envolveu três carros. O primeiro, um Hyundai com placas de Nova Trento, era conduzido por um homem de 37 anos. O veículo sofreu danos no para-choque dianteiro, faróis dianteiros, para-lama dianteiro direito e airbags frontais.

O segundo veículo, um Audi A3, conduzido por uma mulher de 28 anos e com placas de São João Batista, teve danos no capô e para-choque dianteiro.

O terceiro carro, um Ford Fiesta com placas de São João Batista, era conduzido pela vítima. O veículo sofreu danos nas portas do lado direito, caixa de ar direita, farol dianteiro direito, para-choque e capô dianteiro.

Dinâmica

Segundo o relatório da PMRv, o acidente ocorreu quando a condutora do Ford Fiesta, que trafegava no sentido Nova Trento a São João Batista, tentou realizar uma conversão à esquerda no km 25.250 da rodovia, cruzando a frente do Hyundai HB20S, que seguia no sentido oposto. O impacto resultou em danos significativos aos veículos, especialmente no Fiesta e no HB20S.

A condutora do Ford Fiesta foi socorrida pelos bombeiros militares e encaminhada ao Hospital de Tijucas com suspeita de fratura no braço direito.

Ela não pôde prestar depoimento imediato devido aos cuidados médicos necessários. Além disso, o veículo foi removido ao pátio licitado, uma vez que estava com débitos no licenciamento. A presença do Audi na cena do acidente não foi explicada pelas autoridades no relatório.

Informações adicionais

A via onde ocorreu o acidente é uma pista simples, localizada em perímetro urbano, com sinalização horizontal e vertical visíveis, iluminação adequada e sob condições climáticas favoráveis. A velocidade máxima permitida no trecho é de 60 km/h.

