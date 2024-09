Jorginho Mello decreta luto de três dias após morte de policial militar durante abordagem em Criciúma

O governador Jorginho Mello declarou luto de três dias em Santa Catarina pela morte do sargento da Polícia Militar, Davi Appel da Silva, morto durante uma abordagem de rotina em Criciúma, na manhã desta terça-feira, 3.

“Com o coração pesado, informo que decretei luto oficial de três dias em respeito a essa grande perda, que infelizmente é o primeiro caso de um policial morto em serviço durante a minha gestão”, afirmou em comunicado em seu Instagram.

“Quero expressar minha solidariedade à família do policial, aos seus colegas e a toda a Polícia Militar. E dizer que não mediremos esforços para garantir que este crime não fique impune e que o criminoso seja devidamente responsabilizado”, declarou.

O caso

O caso aconteceu por volta das 11h45, na rua Tuiuti, no centro do município. O policial estava estacionando a viatura para abordar um suspeito, quando o homem correu até o carro, pegou a arma do policial e disparou.

A vítima tinha 37 anos. A Polícia Civil de Santa Catarina, através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, comunicou que o suspeito foi preso em flagrante. A polícia está apurando os fatos. O autor do crime não foi identificado.

