Jovem é condenado por roubo e furto de bicicletas no Limoeiro

O jovem Cleison Felipe de Souza Noronha, 20 anos, foi condenado a seis anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto, pelos crimes de roubo e furto.

Ele foi acusado de roubar uma bicicleta, junto com outro homem, até então não identificado, no dia 29 de maio, próximo à padaria Sodepan, no bairro Limoeiro.

Os dois, em posse de um facão, ameaçaram uma mulher para entregar a bicicleta. Os dois então fugiram do local. Durante a tarde, Noronha e outro homem foram até uma loja na rodovia Antônio Heil, também no Limoeiro. Enquanto um aguardava na porta, o outro entrou no estabelecimento.

A funcionária, ao perceber que cometeria o assalto, pois estava com o facão, pegou o celular e simulou estar filmando a ação. Com isso, o que aguardava na porta chamou o outro e ambos fugiram.

Imediatamente, a mulher chamou a Polícia Militar, que enviou o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT). Algumas testemunhas indicaram a residência onde morava Noronha, e no local os policiais encontraram apenas o irmão do acusado.

Como Noronha havia fugido para um matagal, os moradores ficaram atentos e, no fim da tarde, quando ele saiu, já na rua Mineral, passou em frente a um bar e furtou uma bicicleta de um idoso. Algumas pessoas que viram o acusado circulando pelo local avisaram os policiais, que conseguiram prendê-lo também.

O juiz Edemar Leopoldo Schlösser negou a Noronha o direito de recorrer em liberdade, permanecendo, portanto, preso na Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque.