Jovem é morto a pedradas no Norte catarinense; vítima é identificada

Vicente Neto, de 24 anos, morreu apedrejado neste sábado, 16, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Segundo relatos policiais, a vítima teria discutido com outros dois homens em uma conveniência no bairro Barra do Rio Cerro.

Neto saiu do local e transitava de bicicleta pela rua Henrique Reichow quando foi derrubado pelos dois homens que estavam na conveniência e chegaram em uma motocicleta. Um dos homens chutou o abdômen de Neto, enquanto o outro pegou uma pedra e jogou na cabeça dele. Ambos fugiram do local.

O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado e identificaram um trauma grave com sangramento massivo no crânio de Neto. Ele foi conduzido ao hospital, mas não resistiu. O óbito foi confirmado pela PM de Jaraguá do Sul.

