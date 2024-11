Laboratório de Inteligência Artificial e Robótica é lançado na Unifebe nesta quarta-feira; saiba como participar do evento

O Laboratório de Inteligência Artificial e Robótica do Centro de Inovação de Brusque e região será lançado no Centro Universitário de Brusque (Unifebe) nesta quarta-feira, 27. O evento acontecerá das 18h30 às 21h, no auditório do Bloco F da universidade.

Com o apoio da Rede Catarinense de Centros de Inovação, um programa do estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI-SC) em parceria com a FAPESC-SC, o evento reunirá líderes empresariais, especialistas em tecnologia, representantes do setor público e startups para uma experiência imersiva nas tendências e aplicações da Inteligência Artificial.

O objetivo do evento é fomentar o ecossistema local de inovação, conectando empresas e talentos com a tecnologia e os recursos necessários para alavancar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico da região. Para participar do evento, basta garantir o ingresso gratuito no site Sympla.

Confira a programação:

18h30: recepção e Coffee Break.

19h: abertura oficial, com boas-vindas da Magnífica Reitora Rosemari Glatz e do Prof. Günther Pertschy, Presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Brusque e Região.

19h15: cerimônia de Premiação Innovation Awards – Reconhecimento a empresas parceiras que contribuem para a inovação e sustentabilidade, incluindo prêmios em categorias como Impacto Econômico, Sustentabilidade a Longo Prazo e Viabilidade e Escalabilidade de Soluções.

Palestras Inspiradoras: com líderes do setor de IA e tecnologia, compartilhando insights e práticas inovadoras.

Demoshow e Networking: exposição interativa de soluções tecnológicas em Inteligência Artificial e Robótica, promovendo a interação entre empresas, startups e investidores.

