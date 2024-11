Homem acusado de ejacular em adolescente em ônibus do transporte coletivo de Joinville é preso

O homem acusado de ejacular em uma adolescente em um ônibus do transporte coletivo de Joinville foi preso na tarde desta segunda-feira, 25.

Segundo o delegado Lucas Magalhães, da Dpcami — Delegacia de Proteção ao Adolescente —, um mandado de prisão preventiva contra o homem foi cumprido.

Ainda conforme o delegado, o homem é suspeito de importunar sexualmente outras mulheres e adolescente no transporte público da cidade.

Relembre o caso

O homem é acusado de ejacular em uma adolescente de 15 anos dentro de um ônibus em Joinville. A situação ocorreu por volta de 18h30 no dia 5 de novembro, no bairro Itaum.

Em entrevista ao jornal O Município Joinville, a mãe da adolescente contou que recebeu relatos de outras pessoas que teriam sido vítimas do homem. “Todas relataram a mesma abordagem dele. Vai se encostado com a mochila e o casaco”, diz a mulher. O anonimato foi mantido para preservar a identidade da vítima e da família.

Segundo a mulher, a filha estava na escola para uma atividade específica e saiu da unidade às 17h. “De lá ela foi para o Centro, onde pegou a linha Itaum/Centro via Anitápolis. Ela iria descer na casa da vó dela. Um pouco antes de chegar no ponto foi quando ele ejaculou nela. Foi quando ela olhou para trás, viu o órgão genital dele e ficou assustada, paralisou”, detalha.

“Em seguida, a menina que estava ao lado dela apertou o botão que ela iria descer, mas ele desceu antes. Não sei se ele ficou com medo da reação ou alguma coisa. Ele foi para um lado e ela para o outro. No vídeo que divulgaram no Instagram não dá para ver direito, mas ela olha para trás e se limpa”, complementa a mãe.

Gravações de câmeras de segurança que mostram o homem que teria cometido o crime foram divulgadas. Nas imagens, é possível perceber que um homem desce do ônibus, com duas jovens, que foram para o lado oposto que ele. Porém, ele anda pouco e retorna ao ponto de ônibus logo em seguida.

Leia também:

1. Emendas à lei orgânica: projetos polêmicos foram barrados na Câmara de Brusque nos últimos dez anos

2. Menino de 10 anos fica ferido em colisão entre bicicleta e carro em Guabiruba

3. Sujeira nas ruas após 10º Encontro de Trilheiros em Brusque gera reclamação; clube Tatu Trail se manifesta

4. Ônibus de banda apresenta falha mecânica e bate em barranco na BR-470

5. Brusquense compete em mundial de corrida de obstáculos na Grécia



Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: