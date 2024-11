GALERIA – Natal Mágico de Guabiruba: Giornata Al Museu reúne cerca de 200 pessoas

No sábado, 23, a Giornata Al Museu, parte da programação do Natal Mágico de Guabiruba, reuniu cerca de 200 pessoas no bairro Lageado Alto.

A programação começou com a abertura do Memorial Ítalo-Guabirubense Sacristão Francesco Celva, onde os visitantes puderam explorar um rico acervo composto por itens da comunidade local, resgatando histórias, costumes e tradições que refletem a identidade cultural da região.

Às 17h30, a missa na Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição deu sequência ao evento, seguida por uma apresentação especial do Coral Italiano Bambini d’Italia no salão da igreja. Durante o espetáculo, os participantes desfrutaram de uma deliciosa macarronada, imersos na gastronomia italiana.

A noite também contou com a presença da Befana, figura folclórica natalina que distribuiu doces para as crianças bem-comportadas e carvão para as travessas, encantando a todos com sua história.

Espetáculo de Luzes e Som

O ponto alto da noite aconteceu por volta das 20h30, com o inédito Espetáculo de Luzes e Som projetado na fachada da Capela.

A apresentação marcou o início das comemorações pelos 150 anos da Imigração Italiana, emocionando o público com projeções vibrantes e narrativas que evocaram memórias afetivas e históricas.

Sorrisos e lágrimas se misturaram em um momento de grande conexão cultural através da voz de Emiliano Souza na narração do texto

Para encerrar, o Papai Noel fez sua aparição, distribuindo balas e alegria para as crianças, encerrando o evento em clima festivo.

A Giornata Al Museu é uma iniciativa realizada em parceria entre a Associação Cultural Italiana de Guabiruba, Comunidade do bairro Lageado Alto e a Fundação Cultural de Guabiruba, reforçando o compromisso com a valorização da herança italiana e o fortalecimento da cultura local.

