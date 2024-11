Troco Solidário: Sindilojas intensifica campanha de arrecadação para Associação Brusquense de Atletismo

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) e a Fraternidade Feminina União e Zelo reforçam o chamado à comunidade para colaborar com a campanha Troco Solidário em prol da Associação Brusquense de Atletismo (ABA).

Iniciada em agosto, a campanha busca arrecadar fundos para o projeto “Atletismo Campeão” da ABA, que oferece gratuitamente treinamentos e atividades de atletismo para crianças e jovens de Brusque, promovendo a prática esportiva como uma ferramenta de desenvolvimento e inclusão social.

Durante a campanha, caixas do Troco Solidário estão disponíveis em diversos estabelecimentos comerciais de Brusque, facilitando a doação de pequenos valores que, somados, se transformam em um importante suporte financeiro para a ABA.

Os recursos arrecadados destinam-se à compra de materiais esportivos e à manutenção de treinadores qualificados, permitindo que a ABA continue atendendo seus atletas, com idades entre 8 e 17 anos, sem custos para as famílias.

ABA

Para o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, a retomada da campanha reflete o compromisso social da entidade.

“Sabemos do impacto positivo que campanhas como o Troco Solidário podem ter na vida das crianças e jovens de nossa cidade. Estamos felizes em apoiar a ABA, que, em apenas um ano de existência, já tem promovido valores como disciplina e saúde, formando cidadãos para o futuro. A comunidade pode fazer a diferença ao contribuir com qualquer quantia, ajudando diretamente a ABA a crescer e se fortalecer”, afirma.

Carlos Eduardo Vieira, presidente da ABA, ressalta a importância da iniciativa e a gratidão pelo apoio recebido.

“Para nós, da ABA, o Troco Solidário é uma ferramenta essencial para manter o projeto Atletismo Campeão ativo e em crescimento. Por isso, contamos com a colaboração de toda a comunidade para apoiar o projeto, contribuindo com qualquer quantia nas caixas do Troco Solidário espalhadas pelo comércio local”.

Fraternidade feminina

A presidente da Fraternidade Feminina União e Zelo, Carolina Pinotti Schweigert, destaca a relevância da campanha para o futuro das crianças da cidade.

“Acreditamos que o esporte é uma base sólida de formação. Ao apoiar a ABA, estamos investindo em um futuro melhor para nossas crianças. São projetos como este que fortalecem a comunidade e proporcionam oportunidades para que todos cresçam”, ressalta.

“Acredito na força da união entre as pessoas e sempre digo que juntos fazemos coisas incríveis! Com certeza, no final da campanha vamos celebrar este trabalho e ver muitas crianças tendo a oportunidade de praticar o esporte”, complementa a diretora da Fraternidade, Simone Teixeira.

A Campanha Troco Solidário segue até o final do ano em mais de 40 estabelecimentos parceiros, e as doações também podem ser feitas via PIX, com o QR Code disponível nas caixas.

Confira os estabelecimentos parceiros:

KN Mercado

Teixeira Floricultura

Tomasi Sem Glúten Sem Lactose

Tomasi Panificadora

Loja Rip Rip

Vest Branca Loja

Max Cabeleireiro

Barni Aviamentos

Loja Pedrita

Panificadora Zen

Nova Casa Material De Construção

Central Do Papel

DECK 09 Choperia

Edna Calçados

Loja Da Ruth

Bar Do Ingo

Ajota Gráfica Rápida

Kolher Variedades

Verdureira Do Sid

Restaurante Do Vale

Dokassa Embalagens

RCD Distribuidora Lubrificante

Padaria Danine

Lojão Do Parafuso

Padock Pneus

Mercado Bulcão Viana

Elite Hair Salão

ATL Fitness

BBQ 241bar

Serinah

Brechó Da Tânia

Material Construção Águas Claras

Funk Kids

Pedacito Café E Confeitaria

Loja Fada Madrinha

Agropecuária Pato Selvagem

Dermavita

Zeca Clínica Veterinária

Carolitas

Su Boratti Beauty Studio

Not Me Calçados

Minha Lavanderia

