VÍDEO – Homem é acusado de ejacular em adolescente em ônibus, em Joinville

A Polícia Civil investiga uma denúncia de um homem que teria ejaculado em uma adolescente de 15 anos dentro de um ônibus em Joinville. A situação ocorreu por volta de 18h30 do dia 5 de novembro, terça-feira, no bairro Itaum.

O caso tem repercutido nas redes sociais e uma das pessoas que comentou sobre a situação foi o vereador eleito Instrutor Lucas (PL), que publicou um vídeo no Instagram.

Segundo ele, a mãe teria relatado à diretoria da escola onde a filha estuda que a jovem voltava da escola e que, em certo momento do trajeto do transporte público, um homem teria se masturbado e ejaculou na perna dela.

“Ela, percebendo algo estranho, viu o órgão genital para fora e saiu do ônibus o mais rápido possível buscando ajuda”, relata Lucas.

A família foi orientada à registrar boletim de ocorrência. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) está investigando o caso, mas até o momento não foram revelados mais detalhes.

Gravações de câmeras de segurança que mostram o suposto autor do crime estão sendo divulgadas. Nas imagens, é possível perceber que um homem desce do ônibus, junto com duas jovens, que foram para o lado oposto. Ele caminha um pouco e retorna ao ponto de ônibus em seguida.

