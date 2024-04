Luizinho Lopes lamenta derrota para o Coritiba e queda no segundo tempo

O técnico Luizinho Lopes lamenta ter saído sem pontuar do Couto Pereira com a atuação apresentada pelo Brusque diante do Coritiba na tarde deste domingo, 28. O Coxa venceu por 1 a 0, com gol de Brandão, e o quadricolor conheceu sua primeira derrota no Brasileiro Série B 2024.

“Não saímos felizes por termos feito um bom jogo ou por termos enfrentado de igual para igual. Não. Nós queríamos pontuar, nós queríamos vencer. Então estamos chateados por isto, frustrados por isto”, comenta.

Primeiro tempo

O treinador elogia o desempenho da equipe na primeira etapa. Após segurar uma pressão nos minutos iniciais, o quadricolor conseguiu dominar a partida, a posse de bola e criar oportunidades.

“A estratégia fluiu de maneira muito boa. Conseguimos compactar bem, jogar bem sem a bola, ter uma bola parada importante, bolas paradas, em alguns momentos, ofensivas. E com a bola rolando, acho que a gente conseguiu se impor em vários momentos. Acho que o primeiro tempo do Brusque foi melhor do que o do Coritiba, a gente conseguiu se impor, impor um ritmo, ter mais tranquilidade, ter mais a bola.”

Gol anulado

Houve também um gol anulado de Dionísio no primeiro tempo. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos foi chamado ao monitor do VAR entendeu que houve falta de Serrato na origem do gol. Luizinho Lopes reclamou da decisão da arbitragem.

“Tivemos um gol, aquele tranco ali acontece o jogo todo. Tanto que, assim que ele anulou o gol, teve um lance parecido, com um outro tranco, e a bola segue. Mas aí, como tem a câmera, eles olharam demais. Às vezes nem olham. Tivemos um episódio no Catarinense em que sequer olharam [os lances do Criciúma com] as mãos. Aí hoje foi olhar demais, achou um tranco em uma jogada que acontece o tempo todo e anulou um golaço nosso”, comentou, pouco antes de reconhecer que o Brusque não aproveitou as oportunidades criadas para além do gol de Dionísio.

Segunda etapa

Na segunda etapa, o treinador avalia que o Brusque voltou sem a mesmo energia e sem a mesma concentração, ainda que conseguisse chegar à frente em alguns momentos. Ao mesmo tempo, o Coritiba cresceu no jogo e dominou.

“Estamos jogando contra o Coritiba, dificilmente vamos conseguir nos impor pelos 100 minutos. A gente também tem que entender que o adversário tem muita força aqui dentro, ao lado do seu torcedor.”

O treinador também explicou que as substituições foram feitas para repor a energia da equipe, mas as substituições nas incluíram jogadores de velocidade para eventuais contra-ataques. Na vitória da estreia sobre o Mirassol, por exemplo, o terceiro gol brusquense foi originado nos minutos finais, contando com arrancada de Diego Tavares em contragolpe.

Próximo jogo

Por fim, Luizinho Lopes afirma que não há tempo para se lamentar demais, e que o foco nesta segunda-feira, 29, já passa a ser o Atlético-GO. O Brusque recebe este adversário na Arena Joinville às 16h desta quarta-feira, 1º, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

