Um indígena do povo Xokleng foi encontrado morto neste sábado, 27, às margens da rodovia que liga os municípios de Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí, e Itaiópolis, no Norte do estado. O corpo de Hariel Paliano, de 26 anos, tinha sinais de espancamento e queimaduras.

De acordo como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o crime ocorreu a 300 metros da casa de Hariel. Ele morava com a mãe e o padrasto, líder da aldeia Kakupli.

No dia 4 deste mês, a casa foi alvo de tiros. A Policia Federal investiga o caso.

O Cimi emitiu nota lamentando o ocorrido e manifestando “profunda indignação e tristeza pelo cruel assassinato de Hariel”. De acordo com a entidade, o assassinato dele “é reflexo e expõe o tom da falsa conciliação a que os setores anti-indígenas sempre se propuseram e se propõem na relação com os povos originários”.

