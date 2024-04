Papa Francisco recebe o livro do Jubileu da paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque

Uma correspondência do Vaticano foi recebida nesta sexta-feira, 26, pela Paróquia São Luís Gonzaga, informando que o Papa Francisco recebeu o livro lançado em dezembro do ano passado, que concluiu as festividades do Ano Jubilar. O documento, assinado pelo assessor, monsenhor Roberto Campisi, traz uma mensagem especial ao pároco, padre Diomar Romaniv.

“O Santo Padre, tendo apreciado os sentimentos que motivaram a sua carta, confiou-me o cargo de vir exprimir o agradecimento e recordar ao reverendo padre Diomar aquilo que disse durante a Audiência Geral, em 15 de março de 2017: “Sabemos bem que o grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou é aquele de amar: amar Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente e amar ao próximo como a nós mesmos”.

O documento continua, reforçando a vocação cristã ao amor e à caridade. “Quem ama, tem a alegria da esperança, de chegar a encontrar o grande amor que é o Senhor. É isso que o Santo Padre lhe deseja e a quantos lhe são queridos, de modo particular à sua comunidade religiosa e aos fiéis da Paróquia São Luís Gonzaga, sobre todos invocando a abundância dos favores de Deus com a Bênção Apostólica, pedindo também que não deixem de rezar por ele”.

A carta será lida nas missas deste final de semana, na igreja Matriz São Luís Gonzaga. E, em breve, deve compor um memorial do Jubileu na secretaria paroquial.

O pároco, padre Diomar, se disse muito emocionado com a mensagem recebida. “Recebi a carta com grande alegria e me senti muito emocionado ao ler o conteúdo do Santo Padre, dirigindo-se a mim como seu filho, mas também a todos os filhos da nossa paróquia, com o convite para nos encantarmos cada vez mais por esse Deus que é amor, que nos ama tanto, e do qual nós somos chamados também a corresponder, amando Ele e nos amando cada vez mais”, afirma.

