Mercado de Pulgas acontece na próxima semana em Brusque; confira programação

O tradicional Mercado de Pulgas de Brusque chega a sua 22ª edição na próxima semana. O evento acontecerá nos dias 8,9 e 10, com cerca de 170 expositores no pavilhão da Fenarreco.

O mercado contará, também, com a feira de artesanato, mostra de carros antigos, e o melhor das músicas antigas ao vivo. Para entrada será cobrado um quilo de alimento ou item de higiene.

Vilmar Araldi, do Clube de Bicicletas Antigas e organizador do evento, conta que o Mercado de Pulgas é um evento para toda a família.

“Nosso grande objetivo é reunir diferentes gerações para curtir bons momentos, relembrar histórias e dividir memórias. Recebemos visitantes de diversas cidades, seja para garimpar algum objeto, ou mesmo para curtir o final de semana com os amigos e a família”, diz.

Na sexta-feira, 8, o evento inicia às 18h e vai até as 21h30. Já no sábado, 9, será das 9h às 21h30. Por fim, no domingo, 10, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

