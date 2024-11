Marcelo Maurici – conhecido como Marcelo Maurex, acaba de lançar o videoclipe de Somos Tão Jovens, seu novo single em parceria com o compositor Salles Vox. A música, que fala sobre aproveitar a juventude e valorizar cada momento, agora ganha uma representação visual que, nas palavras de Maurex, intensifica a emoção da canção.

“Essa música precisa ser trabalhada, ela está muito bonita, precisa de um videoclipe,” afirma o artista, que encontrou no Prêmio Wilson Santos o apoio necessário para dar vida ao projeto.

Com o incentivo do edital, o clipe traz elementos que remetem à infância de Maurex em Brusque. Entre as cenas, vemos representações de sua antiga casa de madeira e da igreja que fez parte de seus primeiros anos, espaços que marcaram sua vida e reforçam seu vínculo com a cidade. Esse visual nostálgico leva o público a revisitar essas memórias junto com o artista, criando um elo entre seu passado e seu presente.

A paixão de Marcelo pela música vem de família, seu pai, músico da banda Os Alucinantes, inspirou nele o amor pela arte. Aos 18 anos, em 1995, Maurex começou suas aulas de violão e, alguns anos depois, buscou aprimorar a técnica vocal. Em 2000, fundou a banda Incógnita, da qual é líder até hoje. Com 24 anos de estrada, a banda participará do evento Rock na Praça, em Brusque, onde apresentará tanto covers quanto músicas autorais.

Nos últimos anos, Maurex tem se dedicado a seu projeto solo, lançando desde 2022 músicas próprias em parceria com Salles Vox e priorizando as composições de Vox para construir essa nova fase. Somos Tão Jovens é o quinto single da colaboração entre os dois, e o videoclipe marca um importante passo para Maurex, que vê seu trabalho solo como uma oportunidade de explorar novas possibilidades artísticas.

O lançamento de Somos Tão Jovens, com o suporte do Prêmio Wilson Santos, é apenas o início. Maurex já tem planos para 2025, com o lançamento de músicas inteiramente suas. Cada novo projeto reforça sua dedicação à música e seu compromisso com o público, preservando e celebrando as memórias e raízes culturais de Brusque.