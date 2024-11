VÍDEO – Câmera corporal registra momento que blumenauense que fugiu com filhos é capturado no Paraná

A câmera corporal de um guarda municipal registrou o momento em que o morador de Blumenau, de 40 anos, que fugiu com os filhos, de dois meses e 4 anos, foi capturado no Paraná. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 30.

O homem foi detido após uma perseguição no Paraná e, por conta de ferimentos provocados por ele mesmo, foi encaminhado em estado grave ao hospital.

Confira o momento que as crianças são salvas

Caso

A tenente Fontana da Polícia Militar do Paraná confirmou em entrevista ao portal de notícias São José Alerta que as crianças não sofreram ferimentos e estão bem. O Conselho Tutelar foi contatado e as crianças foram encaminhadas à Delegacia da Mulher e Adolescente, em São José dos Pinhais, no Paraná, para aguardar a chegada da mãe.

Por volta das 18h55 desta quarta-feira, 30, a Polícia Militar de Blumenau foi acionada para a ocorrência na rua Silvano Candido da Silva, no bairro Ponta Aguda. A mãe das crianças relatou que o homem teria ido até a residência, pego as crianças e saído em um Ford Fiesta, sem informar para onde estava indo.

Ela também relatou aos policiais que ele não aceitava o fim do relacionamento. Em entrevista ao jornal São José Alerta, a tenente da PM do Paraná explicou que o caso começou por conta de uma briga familiar e houve violência doméstica. A mãe das crianças tinha uma medida protetiva contra o homem.

As informações foram repassadas para as agências de inteligência de Santa Catarina e do Paraná, assim como para a Polícia Rodoviária Federal, para o veículo ser rastreado.

Conforme a Polícia Militar do Paraná, o homem estava com um estilete e teria se ferido quando os policiais tentaram realizar uma primeira abordagem em um pedágio de Garuva e Itapoá. A equipe tentou quebrar o vidro e abrir as portas do carro, porém, ele fugiu.

Uma perseguição começou e os policiais fizeram diversos cercos nas possíveis rotas de fuga. A PM afirma que ele teria tentado provocar um acidente ao jogar o carro contra as viaturas e dirigir perigosamente. Ele foi abordado e detido na alça de acesso do contorno leste da BR-356, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Por conta dos ferimentos causados por ele mesmo no pescoço, o homem estava em estado grave e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) foi acionado. No hospital, ele passou por uma cirurgia e está em estado estável, segundo informações da PM.

