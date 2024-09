Morador de Brusque cria vaquinha para custear cirurgia que irá amenizar dores causadas por acidente de trânsito

O morador do bairro São Pedro, André Luiz de Freitas Lopes, de 39 anos, está realizando uma vaquinha on-line para custear uma cirurgia na coluna para amenizar dores que sente no corpo causadas por um acidente de trânsito que sofreu em 2021. O valor das despesas da cirurgia é R$ 49.896,06.

Em janeiro de 2021, André estava pilotando sua motocicleta quando, segundo ele, foi ‘fechado’ por um carro. Ele teve que ir para o hospital e fez uma cirurgia no braço, pois sofreu rompimento dos nervos. Ele perdeu o movimento total da mão direita.

Dores no corpo

Desse momento em diante, ele passou a realizar tratamento com fisioterapeutas para retomar o movimento do membro. Ele conta que não tem sensibilidade alguma no antebraço direito.

Vivendo com dores, André encontrou uma cirurgia que pode reduzir o sofrimento dele, porém, o custo é alto. Até recentemente, a seguradora do outro envolvido no acidente pagava pelas despesas médicas de André, mas não paga mais. Ele então, precisou criar uma vaquinha para custear o procedimento e melhorar sua qualidade de vida.

Vaquinha

É possível doar valores pelo site do Vakinha. Também é possível doar pelo Pix (CPF) 11343149738, em nome de André.

Leia também:

1. Bandeira vermelha: conta de luz terá alta em setembro

2. Brusque pode ver a chuva retornar na primeira semana de setembro; saiba quando

3. Dois homens são presos por violência doméstica durante a noite de domingo em Brusque

4. Trio uruguaio do Brusque relata primeiras impressões e expectativas

5. Candidatos a prefeito de Brusque prometem tirar do papel projeto do anel viário do Limeira; veja propostas para trânsito



Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: