Moradora de Brusque é sorteada na Trimania Vale e vai dividir prêmio de R$ 10 mil

Rafaela Onesko da Silva, moradora do bairro Limeira Baixa, em Brusque, foi premiada no terceiro sorteio da Trimania Vale deste domingo, 4. Ela vai dividir o prêmio de R$ 10 mil com outras quatro pessoas e ficará com R$ 2 mil.

O primeiro e o segundo sorteio também tinham a premiação de R$ 10 mil. Os prêmios foram para um morador de Itajaí e para um morador de Blumenau. O prêmio principal de R$ 500 mil no quarto sorteio foi para um morador de Camboriú.

Outros dois moradores de Brusque foram premiados nos Giros da Sorte. O prêmio deste domingo era de R$ 1 mil. O resultado detalhado está disponível no site trimania.com.br/vale.

