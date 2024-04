Motociclista é levado ao pronto-socorro após acidente com carro no Centro de Brusque

Um motociclista de 20 anos foi levado ao pronto-socorro após um acidente com um carro no Centro de Brusque na noite do domingo, 31. O acidente aconteceu por volta das 19h45 na rua Lauro Muller.

Quando a equipe chegou no local o motociclista e relatava dores na perna esquerda, mas não apresentava lesões aparentes. Ele conduzia uma Honda CG Titan.

Ele foi imobilizado e conduzido ao pronto-socorro para avaliação médica. A garupa, uma jovem de 25 anos, não sofreu ferimentos.

O carro, um Chevrolet Onix, com placas de Brusque, era conduzido por uma mulher de 36 anos que não se feriu.

