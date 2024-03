Motociclista é levado de helicóptero ao hospital após acidente em Botuverá

Dois motociclistas ficaram feridos após acidente na tarde deste sábado, 30, no Centro de Botuverá. A colisão aconteceu por volta de 16h, na avenida Paulo VI. Um deles foi levado ao hospital de helicóptero.

De acordo com os bombeiros, o motociclista de 53 anos, que conduzia uma Broz vermelha, foi encontrado com um grande corte na perna direta, com suspeita de fratura e hemorragia. Ele ainda tinha escoriações na outra perna e ferimentos no braço esquerdo e mão direita.

Ele recebeu atendimento da equipe do helicóptero Arcanjo-03 e encaminhado ao Hospital Azambuja.

O outro homem, de 56 anos, que conduzia uma Biz, sofreu um ferimento perfurante no cotovelo, apresentava hemorragia no braço direito e ainda suspeita de fratura em um dedo, além de escoriações no braço esquerdo. Ele relatou também fortes dores nas costas e abdômen, com suspeita de hemorragia interna. A vítima também foi encaminhada ao Azambuja.

