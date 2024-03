Neste domingo de Páscoa, o calor da tarde promete ser o destaque das condições climáticas em Brusque, bem como, nas demais cidades do Vale do Itajaí.

As temperaturas estão previstas para ultrapassar facilmente os 30°C, com picos que podem, facilmente, exceder os 30°C e até mesmo se aproximar dos 35°C, de acordo com as projeções meteorológicas.

Apesar do aquecimento previsto, o risco de chuva é praticamente nulo, limitando-se a eventos extremamente isolados e pontuais, caso ocorram de maneira muito mal distribuída.

Para fornecer uma análise detalhada sobre esse assunto e trazer informações esclarecedoras e abrangentes, contamos com a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

O profissional nos forneceu um boletim meteorológico, detalhando como o clima de verão deve afetar Brusque e toda a região neste Domingo de Páscoa.

Acompanhe os detalhes a seguir.

Páscoa de calor

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, podem esperar um domingo de Páscoa perfeito para atividades ao ar livre.

Prevê-se que o dia seja marcado pela presença do sol, diante de aberturas, então intercaladas por variação de nuvens.

Em termos de temperatura, os termômetros devem ultrapassar facilmente os 30°C durante a tarde, com algumas cidades podendo até alcançar os 35°C.

Diante disso, é seguro concluir que a região de Brusque experimentará um clima de verão em plena Páscoa.

Qual o risco de chuva na Páscoa

Com a previsão indicando um aumento relativo da temperatura em todo o Vale do Itajaí neste domingo de Páscoa, é natural que muitas pessoas estejam preocupadas com a possibilidade de chuva que possa interferir em práticas externas.

Neste aspecto, podemos afirmar que a probabilidade de trovoada é praticamente nula, embora não seja totalmente descartada.

Considerando que estamos lidando com um clima que ainda remete ao verão, alguma instabilidade passageira no decorrer da tarde em direção à noite não pode ser totalmente desconsiderada.

No entanto, caso ocorra algum aguaceiro, tende a ser extremamente pontual e mal distribuído, afetando poucas áreas. De maneira geral, a maioria delas chegará ao período noturno com tempo seco.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir, resume pois, as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas apenas ocorrências de leve garoa em pontos bem isolados, durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

