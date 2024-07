Motociclista fica ferido após colidir contra poste no São Pedro, em Guabiruba

Na tarde desta segunda-feira, 1º, por volta das 13h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Antonio Fiache, no bairro São Pedro, em Guabiruba. Na ocasião, um motociclista colidiu contra um poste.

Ao chegar ao local, equipe encontrou o condutor da motocicleta consciente, orientado e deitado na via. O motociclista apresentava uma fratura aberta na perna direita, escoriações na mesma região, contusões nas escápulas do lado direito e relatava dores no tórax também do lado direito.

A equipe iniciou imediatamente o atendimento pré-hospitalar, estabilizando a coluna cervical do paciente, controlando a hemorragia, imobilizando-o em uma maca rígida e monitorando seus sinais vitais.

Durante este processo, o Samu chegou ao local, e a equipe médica, em conjunto com os socorristas, continuou o atendimento do motociclista. Após os procedimentos de estabilização e controle, o paciente foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação e cuidados médicos adicionais.

A Polícia Militar ficou responsável pela cena do acidente e pela motocicleta envolvida.

Leia também:

1. Motociclista é levada ao hospital após colisão com carro no Centro de Brusque

2. VÍDEO – Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos

3. Riqueza preservada: faculdade de Brusque tem livros em aramaico, latim e alemão gótico

4. Edital para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil é suspenso pela segunda vez

5. Vaca morre após ser atropelada por carro em rodovia do Sul catarinense

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: