Divulgada a data de inauguração do Pronto Atendimento do Santa Terezinha, em Brusque

O Pronto Atendimento (PA) 24h, localizado no bairro Santa Terezinha, será inaugurado neste sábado, 6, às 10h. O funcionamento atual do pronto atendimento no térreo da Policlínica terá seu último dia de operação no formato atual das 13h às 22h, até a quarta-feira, 3.

Na quinta e sexta-feira, o local que opera no térreo da policlínica estará fechado para a mudança para o novo endereço, que funcionará de segunda a segunda, de maneira ininterrupta, 24 horas por dia.

A Farmácia Básica, que atualmente funciona até as 22h para atender os pacientes do pronto atendimento na Policlínica, passará a funcionar até às 19h. Após esse horário e durante todas as 24 horas, o serviço de farmácia estará disponível dentro do novo Pronto Atendimento na Santa Terezinha.

Ressalta-se que a farmácia não realizará dispensação externa, sendo dedicada exclusivamente aos medicamentos prescritos durante o atendimento no pronto atendimento.

O novo serviço em saúde está localizado na rua Vendelino Maffezzolli, nº 215. A equipe do PA será composta por 15 profissionais em cada plantão. Além disso, haverão dois médicos de reforço nos horários de maior procura, de segunda a sexta, sendo um médico das 18h às 22h, e outro nas segundas, das 7h às 19h. A nova unidade também contará com alunos do internato de medicina da Unifebe para atendimento.

