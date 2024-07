Presidente da Argentina, Javier Milei deve vir a Balneário Camboriú se encontrar com Jair Bolsonaro; saiba quando

O presidente da Argentina, Javier Milei, deve vir a Balneário Camboriú no próximo fim de semana para participar de um evento conservador que terá a participação de Jair Bolsonaro.

O CPAC (Conservative Political Action Conference) de 2024 contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jorginho Mello, Nikolas Ferreira, Júlia Zanatta, Ana Campagnolo, entre outros.

O evento conservador acontecerá entre os dias 6 e 7 de julho no Expocentro em Balneário Camboriú, a partir das 8h. O ingresso para não membros custará R$ 249.

Javier Milei no Brasil

De acordo com o G1, apesar do presidente da Argentina vir ao Brasil, ele não deve se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda segundo o portal G1, a presença de Javier Milei no fórum conservador contrasta com a ausência prevista do presidente da Argentina em outro evento: a Cúpula do Mercosul, marcada para o próximo dia 8 em Assunção, no Paraguai.

Evento conservador

Intitulado “o maior evento conservador do mundo”, o evento contará com palestras de Jair Bolsonaro, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello; os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Júlia Zanatta, Caroline de Toni, Ricardo Salles, Zucco, Gustavo Gayer, Luiz, Philippe de Orleans e Bragança, os deputados estaduais Ana Campagnolo, e Bruno Engler.

Além deles, também haverá palestras com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira; o senador Magno Malta, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite; o ator e cantor mexicano, Eduardo Verástegui; a especialista em comunicação, Cíntia Chagas; e José Antonio Kast, do Chile.

Esta será a quinta edição do evento conservador.

Leia também:

1. Motociclista é levada ao hospital após colisão com carro no Centro de Brusque

2. VÍDEO – Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos

3. Riqueza preservada: faculdade de Brusque tem livros em aramaico, latim e alemão gótico

4. Edital para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil é suspenso pela segunda vez

5. Vaca morre após ser atropelada por carro em rodovia do Sul catarinense

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: